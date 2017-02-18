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Savcıdan şok referandum paylaşımı

Savcıdan şok referandum paylaşımı.16284
  • Giriş : 18.02.2017 / 09:23:00

Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun paylaşımı olay yarattı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun sosyal medya üzerinden Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili paylaşımı tepki topladı. Kayafoğlu, 'Hayır' oyu  vrecek olanların PKK'ya destek olacağını iddia etti.

Savcının mesajları şöyle:

“Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin.” “PKK anayasa referandumunda ‘hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok.”

Ulaşmaya çalıştığımız Başsavcıvekili Kayafoğlu, sekreteri aracılığıyla yaptığı açıklamada konuyla ilgili görüş belirtmek istemediğini söyledi. Kayafoğlu, paylaşıma gelen tepkiler üzerine önce profil fotoğrafını ve unvan bilgisini, daha sonra paylaşımlarını sildi.  

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