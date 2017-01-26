Savcılık 2000 futbolcuyu inceleyecek
15 Temmuz darbe girişimi sonrası maskesi düşen Fethullahçı Terör Örgütü üyelerini sızdıkları kamu ve kurumlardam temizlemek için açılan soruşturma genişliyor. Savcılık, örgüt ile bağlantılı teknik adam, yönetici, hakem ve futbolcuları araştırıyor.
Futbolda 2008 sonrasının savcılık tarafından incelemeye alındığı iddia edildi. Yönetici, futbolcu, teknik adam ve hakemlerin FETÖ bağlantısı araştırılıyor. 2012'de Kadıköy'de büyük olayların çıktığı Fenerbahçe - Galatasaray maçı da soruşturma kapsamında. Bursaspor'un şampiyon olduğu sezon da özel inceleniyor.
Habertürk'ün haberine göre yönetici, futbolcu, teknik direktör hakem, gözlemci ve temsilcilerin FETÖ bağlantısı araştırılıyor. 2008'den bugüne inceleme altında. Kimin çocukları cemaat okullarında okumuş, Bank Asya ile kimler çalışmış, ByLock kullanıcısı var mı? Bu iddialar tek tek araştırılıyor. Spor Genel Müdürlüğü, federasyonlar ve ihaleler de inceleniyor. Şu ana kadar çoğunluğu alt liglerden 2 bin 'himmetçi' futbolcuya ulaşıldı. Örgütün futbol yapılanması iddianamesinde ise adı hiç FETÖ'yle anılmayan futbolcular var.
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