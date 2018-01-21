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Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!

Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!.16675
  • Giriş : 21.01.2018 / 15:40:00

HDP'li iki milletvekili hakkında savcılık inceleme başlatma kararı verdi.

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Büyüyen Beşik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekilleri Nadir Yıldırım ile Ayhan Bilgin'in Afrin operasyonuna ilişkin Twitter'den yaptıkları paylaşımlar nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

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