Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li milletvekilleri Nadir Yıldırım ile Ayhan Bilgin'in Afrin operasyonuna ilişkin Twitter'den yaptıkları paylaşımlar nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
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Bahçeli: Gerekirse biz de gideriz
MHP lideri Bahçeli, "İnancım odur ki Afrin, darmadağın edilecektir. Bundan kaçış, kurtuluş yoktur."
Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgi verdi.
Külünk: Erdoğan'a gazilik ünvanı verilsin
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.
CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı
CHP'li Tuncay Özkan, TSK'nın her an başlatabileceği Afrin operasyonuna karşı çıktı.