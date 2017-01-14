Savcılıktan Aleyna Tilki ve ailesine şok
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Aleyna Tilki için gelen ve ailesi tarafından bakıma muhtaç yaşta çalıştırılarak istismar edildiği ihbarı savcılığı harekete geçirdi.
Aleyna Tilki'nin 16 yaşında olmasına rağmen içkili mekanlarda şarkı söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü.
İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne gelen Tilki ve ailesinin 1 saat boyunca soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.
16 yaşındaki ortaöğretim öğrencisi Aleyna Tilki'nin, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla ifadesi alındı. İhbarda iddia edildiği gibi ailesinin kendisi üzerinden herhangi bir şekilde para kazanmadığını ileri süren Tilki, kendisinin hem okulu hem de sanat hayatını birlikte yürüttüğünü, konserler vererek yeteneğini ortaya koyduğunu beyan etti.
'SELENA GOMEZ GİBİ OLABİLİRİM'
Selena Gomez gibi dünyaca ünlü yıldızların da kendi yaşlarında çok büyük bir üne kavuşarak kendisine örnek olduğunu kaydeden Tilki, ailesinin dışında herhangi bir işe imza atmadığını, alkollü mekânlarda sahne almadığını anlattı. Çocuğun bakım ve yükümlülüğünü ihlal suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren anne-baba ise kızlarının eğitimine çok büyük önem verdiklerini asla kızlarını istismar etmediklerini kaydetti. Soruşturma sürüyor
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