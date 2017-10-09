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Savcılıktan beklenen açıklama!

Savcılıktan beklenen açıklama!.17821
  • Giriş : 09.10.2017 / 19:23:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu personelini ifadeye çağırdığını doğruladı.

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Büyüyen Beşik

Savcılık, personelin eşi ve çocuğunun da gözaltında tutulduğunu belirtti.

Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi devam ederken, bir ABD başkonsolosluk çalışanı hakkında daha gözaltı kararı çıktığı öğrenilmişti. Konuyla ilgili başsavcılık açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'nin ifadesi için savcılığa davet edildiğini, bu kişinin eşi ve çocuğunun ise FETÖ kapsamında yönetici konumunda oldukları gerekçesiyle Amasya'da gözaltına alındığını" bildirdi.

ABD ile vize krizinin ardından dün sabah verilen yeni bir gözaltı kararının çıktığı iddia edilmişti.  ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutuklanmasından sonra Amerikan Başkonsolosluğu'nda Emniyetle ilişkileri götüren bir isim için daha gözaltı kararı verildiği, Türk vatandaşı olduğu öne sürülmüştü.

Sabah saatlerinden itibaren konuşulan bu iddiadan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınan şüpheli Metin Topuz'un 4 Ekim'de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni gözaltı ve savcılığa davetle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu tespit edilen S.C. ve K.İ.C. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler Amasya'da yakalanarak adli işlemleri için İstanbul'a getirilmişlerdir. İsmi geçen şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C, ifadesi için cumhuriyet başsavcılığımıza davet edilmiştir."

KONSOLOSLUKTAN ÇIKMADI İDDİASI...

Daha önce konsolosluktan çıkmayan söz konusu çalışanın eşinin ve çocuğunun sorguda olduğu iddia edilmişti.

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