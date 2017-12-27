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Savcılıktan ByLock açıklaması!

Savcılıktan ByLock açıklaması!.10966
  • Giriş : 27.12.2017 / 14:09:00
  • Güncelleme : 27.12.2017 / 14:08:15

Savcılık, 11.480 kişinin GSM numarasına irade dışı yükleme yapıldığını açıkladı.

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Ankara Başsavcılığı, 11.480 kişinin GSM numarasına irade dışı yükleme yapıldığını açıkladı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın bu yöntemle gerçek kullanıcıları gizlediği ortaya çıktı.

Bu kişilerin hukuki durumları, soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca yeniden değerlendirilmeli.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir ihbar üzerine harekete geçti, BTK ve MİT ile ortak çalışma yapıldı ve Bylock ile ilgili çok çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

Detaylı inceleme neticesinde, benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM kullanıcısının Bylock IP'sine yönlendirildikleri tespit edildi ve 11 bin 480 GSM numarasına iradesi dışında Bylock yüklendiği belirlendi. Bu numaralarla ilgili tespitler ve raporlar yetkili mercilerle paylaşıldı. Yapılan analizlerin Ağustos ve Eylül 2014 tarihlerine ait olduğu öğrenildi.

Bu gelişmeler ışığında GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu karartmayı yapan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.

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