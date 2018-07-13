Savcıya FETÖ'den 7 yıl hapis
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle görevden ihraç edilen Çorum Savcısı Tahir K., 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç edilerek tutuklanan Çorum Savcısı Tahir K. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEBBİS) ile katılarak son savunmasını yapan Tahir K. kendini savundu. Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda eski savcı Tahir K.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
TRT
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