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Savcıya saldıran DHKP-C'li yakalandı

Savcıya saldıran DHKP-C'li yakalandı.24170
  • Giriş : 21.12.2016 / 17:43:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 17:44:18

Savcı Evliya Çalışkan'a saldırı düzenleyen DHKP-C'li terörist yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'a saldırı düzenleyen 3 terörist gözaltına alındı.

Evliya Çalışkan'a yapılan saldırıda savcının otomobiline 3 kurşun isabet etmiş, Çalışkan ve koruması yara almadan kurtulmuştu.

Yapılan araştırmada, aynı istikamette hareket eden başka bir araçtan ateş açıldığı belirlendi. Kamera görüntüleri ve teknik çalışmada, saldırının DHKP-C örgütü üyelerince gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlik ve adreslerinin deşifre edilmesinin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri operasyon düzenledi. Operasyonda, DHKP-C’li G.K, R.Ö ve U.G.A gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcı Evliya Çalışkan, Hrant Dink cinayeti, Tahşiye Kumpası davasının görüldüğü terör ihtisas mahkemesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir süre duruşma savcısı olarak görev yapmıştı.

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