Savcıyı vuran polis gözaltında!
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçükören'i vuran polis gözaltına alındı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.
Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören'in makamında vurulmasının ardından olay yerine koşan polisler, saldırıyı gerçekleştiren Turgut Avcı'yı gözaltına aldı. Avcı'nın polisteki sorgusu devam ederken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sürdüğü ve görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı bildirildi. Korkuteli ilçesinden ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine getirilen Savcı Kadir Küçükören'in tedavisi devam ediyor.
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