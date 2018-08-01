Savunma Bakanı intikam yemini etti
Eski Genelkurmay Başkanı ve yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında PKK tarafından şehit edilen 11 aylık asker bebeği ve eşi için intikam yemini etti.
Terör örgütü PKK, Hakkari'de yola patlayıcı tuzaklayarak hain bir saldırıda bulundu. Patlayıcının infilat etmesiyle asker eşi olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği şehit oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hulusi Akar, intikamlarının alınacağını dile getirdi.
Yüksekova'daki terör saldırısı Türkiye'yi yaralarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Şehitlerin intikamının alınacağını ifade eden Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
TRT
DİĞER HABERLER
Atanan öğretmenler için MEB'den açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen için tarih verdi.
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Şırnak kırsalında saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü.
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul Esenyurt'ta sivil polis ekibi silahlı saldırıya uğradı.
Kayseri Tabip Odası'ndan şok açıklama
Kayseri Tabip Odası'ndan olay yaratan doktor ile ilgili açıklama geldi.
Bedelli askerlik yapacakların birlikler belli oldu
Bedelli askerlik yapacak olan vatandaşların birlikleri belli oldu.