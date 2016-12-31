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Savunma Bakanı Namaz Dağı'nda

Savunma Bakanı Namaz Dağı'nda.13451
  • Giriş : 31.12.2016 / 10:09:00

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Namaz Dağı'nda inceleme yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli ziyaret. Bakan, Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde nöbet tutan askerlerin yanına gitti.

Sınırda nöbet tutan askerlerle bir araya gelen Fikri Işık, geceyi Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdi.

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