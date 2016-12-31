Savunma Bakanı Namaz Dağı'nda
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli ziyaret. Bakan, Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde nöbet tutan askerlerin yanına gitti.
Sınırda nöbet tutan askerlerle bir araya gelen Fikri Işık, geceyi Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdi.
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