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Savunma Bakanı'ndan FETÖ itirafçılarına çağrı

Savunma Bakanı'ndan FETÖ itirafçılarına çağrı.15853
  • Giriş : 22.03.2018 / 12:27:00

Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

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Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın itirafçılarına örgütün ve kripto unsurlarının deşifre edilmesi için anlatmaları gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Canikli, "Bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar geçici görevle uzaklaştırılmıştır" dedi.

FETÖ itirafçılarına bir çağrıda bulunan Bakan, "Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak istiyorlarsa onun gereğini yapmaları gerekiyor. Yani örgütün deşifre edilmesi, kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerekiyor" diye konuştu.

Canikli şöyle devam etti:

"Mevzuatımıza göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir. Artık terör örgütünün size verebileceği bir şey yok. Gelin Türk adaletine, Türk milletine teslim olun, örgütün tamamen gizli kalmış unsurlarının da açığa çıkartılması için bildiklerinizi anlatın ve bu milletin bu belasını tepeden tırnağa ortadan kaldıralım, temizleyelim.

TRT

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