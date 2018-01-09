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Savunma Bakanı'ndan S-400 açıklaması

Savunma Bakanı'ndan S-400 açıklaması.28203
  • Giriş : 09.01.2018 / 16:05:00

Milli Savunma Bakanı Canikli, S-400 konusunda açıklama yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemleri için alay komutanlığı kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Canikli, sistemin büyüklüğü nedeniyle ilave değişiklik gerektirdiğini belirtti.

Millî Savunma Bakanı Canikli, S-400'lerle ilgili alay komutanlığı kurulacağına yönelik haberler üzerine, "Balistik füze savunma sistemleri biraz daha sofistike ve büyük olduğu için ilave değişiklik gereği ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S-400'lerle ilgili imzalanan kredi anlaşmasına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. S-400'lerin alımında gayet makul bir fiyatla finansman kullanıldığını vurgulayan Canikli, faiz oranının uluslararası piyasalarda kullanılan benzer kredi faiz oranlarının bir hayli altında olduğunu bildirdi.

S-400'lerin kullanımıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığında yeni bir yapılanma olup olmayacağına yönelik soruya Canikli, "TSK bünyesinde füze komutanlıkları var zaten. Ama füze, hava savunma sistemleri, uzun menzilli balistiklere karşı ilk kez TSK envanterine giriyor. S-400 dahil, Eurosam Konsorsiyumu ile ASELSAN, ROKETSAN'ın Fransa'da imzaladığı o anlaşma çerçevesinde üretilecek olan dahil, ayrıca kendi üretimimiz de var. Hepsi bunların füze savunma sistemi, balistik füze saldırılarına ve hava soluyan hava araçlarına karşı geliştirilen sistemler. Bunlar ilk kez bizim envanterimize giriyor. Var ama balistiklere karşı olan yok. Elbette bunlar geldiğinde bunların yönetimini kolaylaştıracak, sağlayacak bir dizayn yapılır. " karşılığını verdi.

Canikli, bununla ilgili bir alay komutanlığı kurulacağına yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine de şu anda detayların belli olmadığını kaydetti. Canikli, bu çerçevede mutlaka bir yapılanmanın olabileceğini dile getirerek, "Ama hava, füze savunma sistemiyle alakalı birliklerimizde yapılar var. Ama S-400 ya da buna benzer balistik füze savunma sistemleri biraz daha sofistike ve büyük olduğu için ilave değişiklik gereği ortaya çıkabilir." dedi

TRT

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