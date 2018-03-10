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Savunma Sanayii Müşteşarlığı'ndan tank mesajı

Savunma Sanayii Müşteşarlığı'ndan tank mesajı.16397
  • Giriş : 10.03.2018 / 11:06:00

Savunma Sanayii Müşteşarlığı'ndan Altay tankı ile ilgili açıklama geldi.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. SSM, Altay Tanlı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamasında resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan (SSM) yapılan açıklamada, proje kapsamında 22 Aralık 2017'de firmalardan teklifler alındığı ve söz konusu ihaleye ilişkin teklif değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Teklif değerlendirme sürecinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapmaya yetkili tek makamın SSM olduğu vurgulanan açıklamada, "Konu ile ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca gizlilikle yürütülmesi gereken ihale süreçlerine ilişkin Müsteşarlığımız dışında yapılan/yapılacak açıklamalar için Müsteşarlığımızın her türlü hakkı saklıdır." ifadeleri yer aldı

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