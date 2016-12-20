'Sayın elçinin kanı yerde kalmayacak'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen saldırı hakkında konuştu ve elçinin kanının yerde kalmayacağını belirtti.
Suikastın ardından hastaneye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ayrılırken yaptığı açıklamada saldırının alçakça ve doğrudan doğruya Türk-Rus ilişkilerine bozmaya yönelik olduğunu söyledi.
Saldırının arkasındaki failin daha önce sınırda Rus uçağını düşüren ve düşürttürenlerle aynı olduğu dile getiren Gökçek, "Hem Rusya hem de Türkiye bunun hesabını soracak. Sayın elçinin kanı da yerde kalmayacak inşallah." diye konuştu.
Gökçek, bir gazetecinin "Saldırının, yarın Rusya, İran ve Türkiye'nin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıyla bir ilgilisi var mı?" sorusu üzerine, saldırının böyle bir toplantının öncesinde gerçekleşmesinin çok manidar olduğunu belirtti.
Gökçek, şöyle konuştu:
"Saldırının özellikle 'Rusya ve Türkiye arasında acaba bir problem meydana getirebilir miyiz?' kaygısıyla yapıldığına yüzde yüz inanıyorum. Tıpkı FETÖ'nün daha önce Güneydoğu'da bazı askerlere Rus uçağını düşürttüğü gibi. Bu tamamen taşeron kullanma, başka bir şey değil. İnşallah kimse bu tezgaha gelmeyecek ama bu tür suikastler devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti'ne güçleri yetmeyenler en sonunda bu tür suikastlere başvuruyor. Bundan da bir netice alamayacaklar. Sonunda onlar da helak olacak."
Gökçek bir soru üzerine saldırıda yaralanan diğer kişilerin durumunun iyi olduğunu öğrendiğini söyledi.
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