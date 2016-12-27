Seçilme yaşı 18'e düşürülüyor
Anayasa Komisyonu'nda üçüncü madde de kabul edildi. Milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürüldüğü açıklandı.
Yedinci kez toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu bugün üçüncü maddeyi de kabul etti.
Toplantı başlangıcında söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in dün gece komisyon bittikten sonra rahatsızlandığını, ancak Meclis'te doktor olmadığını söyleyerek bu durumu eleştirdi.Söz alan CHP'li komisyon üyesi Muharrem Erkek, komisyon başkanı Mustafa Şentop'a, maddeler üzerinde görüşmeler sürerken yeterlilik önergesi verilerek maddelerin oylandığını bunun içtüzüğe uygun olmadığını söyledi. Erkek, maddeler üzerinde görüş bildirmek isteyen milletvekillerine süre kısıtlaması getirilemeyeceğini herkesin istediği kadar konuşabileceğini bildirdi. Bunun üzerine Başkan Mustafa Şentop da yeterlilik önergesi verilerek maddelerin oylanmasının teamüle (geleneğe) uygun olduğunu söyleyince CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi.
Bu sırada CHp'li Akif Ekici, AK Parti sıralarından bir milletvekili ile tartıştı. Masanın üzerine çıkmaya çalışan Akif Ekici'yi, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök, kollarından tutarak engellemeye çalıştı.
ÜÇÜNCÜ MADDE DE KABUL EDİLDİ
Tansiyonun zaman zaman yükseldiği komisyonda anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi olan milletvekili seçilme yaşının 18 olarak değiştirilmesi üzerine görüşmeler başladı. Maddenin görüşüldüğü sırada gerginlik çıktı.
Anayasa Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir söz istedi. İsteğinin karşılanmaması üzerine CHP'li milletvekilleri durumu protesto etti. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün yanına giderek söz listesi ile ilgili görüştü. CHP milletvekillerinin Grup Başkanvekilini takip etmesi üzerine milletvekilleri ayağa kalktı. Komisyonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Anayasa değişikliği teklifinin 3'üncü maddesi oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Maddeye göre Anayasa'nın 76'ncı maddesinde bulunan milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e indiren madde komisyonda kabul edildi.
DÜN DE İKİ MADDE KABUL EDİLMİŞTİ
Öte yandan teklifin dün kabul edilen ilk maddesine göre yargıya 'bağımsız' ilkesinin yanında 'tarafsız' ibaresi eklenecek. Kabul edilen ikinci maddeye göre milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.
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