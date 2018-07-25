Seçim günü katliam: 25 ölü!
Seçim günü ülke kana bulandı. Pakistan'ın Kette kentinde meydana gelen patlamada 25 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.
HÜRRİYET
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