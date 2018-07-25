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Seçim günü katliam: 25 ölü!

Seçim günü katliam: 25 ölü!.10551
  • Giriş : 25.07.2018 / 10:05:00

Pakistan'da düzenlenen seçimlerde 25 kişi hayatını kaybetti.

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Büyüyen Beşik

Seçim günü ülke kana bulandı. Pakistan'ın Kette kentinde meydana gelen patlamada 25 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

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