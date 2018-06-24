Seçim sonrası Başbakan'dan açıklama
Sabah saat 08.00'de başlayan ve 17.00 itibariyle oy verilme işleminin sonlandığı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrası Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.
Yıldırım şunları söyledi:
YSK’nın aylardan beri yaptığı hazırlıklar da bu seçimin bu kadar sükunetle ve başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden biridir. Ben de YSK Başkanına, üyelerine, sandıklarda görevli arkadaşlarıma, partilerin görevlilerine teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı olsun. Erzurum’un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu seçimlerle ilgili değil. 2 grup arasında uzun süredir devam eden kan davasıyla ilgili olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında bir hadise yok.
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