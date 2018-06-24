Seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi ne oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkması, dolar kurunda da düşüşü başlattı.
Geçen haftayı 4.66 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, seçim sonuçlarının ardından uluslararası piyasalarda 4.64 düzeyine indi.
Yarın sabah Türkiye'de bankalararası işlemlerin başlaması ve takiben Londra'da işlemlerin başlamasıyla yükselecek hacimle asıl etki görülecek.
Dünya'nın aktardığına göre, TL varlıklar üzerine beklentilerin şekillenmesi noktasında seçim sonrası açıklamalar önemli olacak.
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