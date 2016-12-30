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Seçim tarihi belli oldu

Seçim tarihi belli oldu.14047
  • Giriş : 30.12.2016 / 09:33:00

Anayasa Komisyonu'nda seçimin yapılacağı tarih de belli oldu.

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9 gün süren kritik görüşmeler sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 21'den  18'e düşürülen maddeleri kabul etti.

Yapılan görüşmelerde Meclis'te yasalaşması ya da referandumda kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Kasım 2019'da yapılacak.

TBMM Anayasa Komisyonunun anayasa mesaisi sona erdi. Komisyon, görüşmelerine 20 Aralık'ta başlanan ve AK Parti'li 316 milletvekilinin imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.

TBMM Başkanlığına 10 Aralık'ta sunulan teklifin, bazen gece yarısını geçen, bazen sabahı bulan, zaman zaman sert tartışma ve kavgaların yaşandığı görüşmeleri, komisyonda 9 gün sürdü. Teklifin tümü üzerindeki değerlendirmeler, aralıksız 5 gün yapıldı.

Meclis Başkanlığına 21 madde olarak sunulan teklif, önergelerle 18 maddeye indi.

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