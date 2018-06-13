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Seçim yasakları yarın başlıyor

Seçim yasakları yarın başlıyor.13995
  • Giriş : 13.06.2018 / 10:18:00

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak.

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Sepet Beşik

24 Haziran'a sayılı günler kala partilerde hareketlilik devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve seçim yasakları ise yarın başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim uyarınca propaganda, oy verme gününden önceki onuncu gün, yani yarın sabah başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

TRT

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