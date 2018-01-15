'Seçimi Akşener kazanacak' iddiası
Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen ve İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener ile ilhili konuşan Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 20 oyla Akşener'in kazanacağını iddia etti.
Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Aydın, partilerinin oy oranının en az yüzde 20 olduğunu iddia etti.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptırdıkları anketlerde de Meral Akşener isminin öne çıktığını savunan Aydın, seçimlerde ikinci tura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener'in katılacağını öne sürdü.
Aydın, "Şu an ki anketlerde ikisi kafa kafaya. Kararsız bir kesim çıkıyor. Kararsızların tercihi sonucu etkiler. Erdoğan’a oy veririm diyen korkmadan söylüyor. İktidar ellerinde. Ama kararsızların içindeki büyük bir kesim korktuğundan fikrini açıkça söyleyemiyor. Ben buradan iddia ediyorum, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesinlikle Akşener kazanacak” diye konuştu.
NTV
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