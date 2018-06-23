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Seçimi kana bulayacaklardı

Seçimi kana bulayacaklardı.14171
  • Giriş : 23.06.2018 / 13:06:00

Bu sabah Başkent Ankara'da terör operasyonu düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kana bulamaya hazırlanan teröristlere yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 11 kişi yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Haziran'daki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem hazırlığında olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı karar verildi.  Zanlılardan 11'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.  Şüphelilerin, provokatif eylem konusunda kişi ve gruplara yönelik yönlendirme yaptıkları da belirlendi.  Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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