Seçimi kazandı ama hükümet kuramıyor
Genel seçimler tamamlandı. Eski Başbakan Silvio Berlusconi, seçimi kazandı ama hükümet kuramıyor. Berlusconi'nin yüzde 33 ile 36 aralığındaki oy oranı ile galip geldiği öğrenildi.
İtalya, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu’nun yeni üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti.
Yaklaşık 51 milyon seçmenin oy kullandığı genel seçimde hiçbir ittifak ve parti, tek başına iktidarı elde edemedi.
Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza İtalia Partisi ile aşırı sağcı "Lig", aşırı sağcı "İtalya'nın Kardeşleri" ve "Biz İtalya'yla" partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı en yüksek oyu alarak seçimin galibi oldu.
Bir önceki seçime göre merkez sol ittifakının oyları düşüş gösterirken, merkez sağ ittifakı ve seçime ittifakların dışında tek başına katılan popülist "5 Yıldız Hareketi" oylarını artırdı.
Ancak hiçbir parti yüzde 40 lık oy barajını geçmeyi başaramadı.
Seçimlerde yarışan üç ana blok da, "kimse tek başına iktidar olacak oyu alamazsa, koalisyon kurma yoluna girmeyeceklerini tekrar seçime gidileceğini" söylüyor.
Bu arada İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi oy verirken protesto edildi.
Vücuduna "Berlusconi senin tarihin geçti" yazan Femen grubu üyesi bir kadın oy verme merkezindeki masanın üzerine çıktı.
Kadın güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı.
NTV
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