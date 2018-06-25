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Seçimin ardından Borsa yükseldi

Seçimin ardından Borsa yükseldi.29553
  • Giriş : 25.06.2018 / 10:08:00

Dün gerçekleştirilen seçimin ardından Borsa güne yükselişle başladı.

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Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından ekonomi de hareketlendi. BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın çoğunluğu elde etmesinin ardından güne yükselişle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde salt çoğunluğu elde etmesinin ardından haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.255,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.403,66 puan ve yüzde 3,55 değer kazanarak 99.255,76 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 5,60, holding endeksi de yüzde 1,78 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 12,19 ile madencilik oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 96.186,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 95.852,11 puandan tamamlamıştı.

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