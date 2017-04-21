Seçimlerden men edildi
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Koruma Konseyi, Ahmedinejad'ı ülkesinde 19 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden men etti.
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın adaylığı, Anayasa Koruma Konseyi tarafından veto edildi.
İran Seçim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi'nin döneminde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapan Mustafa Haşimi Teba, Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanı İbrahim Reisi, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve lider Ali Hamaney'e Cumhurbaşkanılığı döneminde danışmanlık yapan İslam Koalisyon Partisi Merkez Konseyi Başkanı Mustafa Mirselim'in, 12. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak katılacağı belirtildi.
Reformist ve ılımlı muhafazakarların adaylarının Ruhani, Cihangiri ve Haşimi Teba olarak ortaya çıktığı listede, Cihangiri ve Haşimi Teba'nın Ruhani'yi desteklemek için aday oldukları belirtilirken, seçim gününe yakın adaylıktan çekilmeleri bekleniyor.
Muhafazakarların adaylarından Reisi ve Galibaf arasında kimin çekilip çekilmeyeceği netlik kazanmış değil. Ruhani'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlerde, muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen İslam Koalisyon Partisi Merkez Konseyi Başkanı Mirselim'e ise şans tanınmıyor.,
SPUTNİK
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