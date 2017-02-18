Seçmen listeleri askıya çıkıyor
16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği referandumu için hazırlıklar tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı seçim takvimine göre seçmen listeleri bugün askıya çıkacak ve 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.
YSK tarafından anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işliyor.
Buna göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün askıya çıkarılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere askıya çıkarılacak ve itirazlar başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü ise bugün "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Seçmenler ayrıca, bugünden itibaren YSK'nın "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını yapabilecek.
Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 26 Şubat'ta askıdan indirilecek.
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