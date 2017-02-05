Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hararetli tartışmalara neden olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilen Anayasa Değişikliği için anket şirketleri çalışmalara başladı.
Yapılan son araştırmaya göre, Anayasa Değişikliği için yapılacak referandumdaki katılımın yüksek olacağı sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 85'i 'sandığa mutlaka gideceğim' dedi.
A&G’nin Başkanı Adil Gür, halka referandumu sordu, 42 ilde yapılan ankette Anayasa Değişikliği içim yapılacak referanduma katılımın yüksek olacağı sonucu ortaya çıktı.
“Bugün seçim olsa oyumu AK Parti’ye vereceğim” diyenlerin %88’i, “CHP” diyenlerin %90’ı, “MHP” diyenlerin ise %83.5’i mutlaka sandığa gideceğim gidiyor.
“Bugün bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy vereceğim konusunda kararsızım” diyenlerin veya siyasi tercihini söylemeyenlerin %69.3’ü de mutlaka sandığa gideceğini ifade ediyor.
Marmara ve Güneydoğu’da motivasyon diğer bölgelere göre düşük. Karadeniz ve Doğu Anadolu seçmeni diğer bölgelerden daha yüksek oranda sandığa gidip oyunu kullanacağını söylüyor.
Eğitim seviyesi yükseldikçe referandum sandığına ilgi de artıyor.
Referandum olacağını duydunuz mu?
SORU: TBMM’de bir Anayasa Değişikliği yapıldı. Yakında bir referandum olacağını biliyor musunuz?
Her 100 kişiden 95’i yakında referandum olacağını duymuş.
SORU: Yapılacak referandumda sandığa gidecek misiniz?
Halk oylamasında katılım yüksek olacak.
18-30 yaş grubundaki vatandaşlar sandığa diğer yaş gruplarına göre daha az ilgili.
Erkeklerin sandık motivasyonu kadınlarla kıyaslandığında biraz daha
fazla.
TÜRKİYE
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