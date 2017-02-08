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Seda Demir açıkladı: İlhan Mansız'a aşıktım

Seda Demir açıkladı: İlhan Mansız'a aşıktım.17083
  • Giriş : 08.02.2017 / 15:07:00

Survivor yarışmacısı Seda Demir, çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Survivor yarışmasından elenen isimlerden oyuncu Seda Demir, eski futbolcu İlhan Mansız ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Yarışmadan elendiği için üzgün olduğunu belirten Seda Demir, İlhan Mansız'a aşık olduğunu belirtti.

İlhan Mansız'la yaşadığı tartışmalar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Seda Demir, "İlhan'la tartıştık, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özürünü kimse duymadı. Orada hatalı olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiği bir futbolcuydu. Ben 18 yaşında İlhan'a aşıktım" ifadelerini kullandı. 

"Gençliğinde aşık olduğunu ona söyledin mi?" sorusuna ise "Söyleyemedim. İlk günden tartışma çıkardığı için vazgeçtim. Çünkü kırıldım" yanıtını verdi.

"Survivor'dan elenen Seda Demir, İlhan Mansız'ın yanı sıra bir diğer eski futbolcu Serhat Akın'a da çok kırgın olduğunu açıkladı. 

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