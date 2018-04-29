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Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı!

Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı!.20672
  • Giriş : 29.04.2018 / 10:02:00

Seda Sayan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hastanede olduğunu duyurdu.

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Büyüyen Beşik

Ünlü şarkıcı Seda Sayan (55) ameliyat oldu.

Sanatçı önceki gün sabaha karşı yaşadığı şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir gece hastanede kalan Seda Sayan, dün  öğleden sonra apandisit ameliyatı oldu. Sağlık durumunun iyi olduğunu Instagram'dan 'Apar topar hastanedeyiz' notuyla paylaşan Seda Sayan'ın bir süre dinlendikten sonra taburcu olacağı açıklandı. 

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