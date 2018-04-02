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Seda Sayan, Cumhurbaşkanı ile selfie çekildi

Seda Sayan, Cumhurbaşkanı ile selfie çekildi.16276
  • Giriş : 02.04.2018 / 09:50:00

Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selfie çekildi.

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Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulunan Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile selfie çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve operasyondaki başarıları kutlamak için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Seda Sayan, Erdoğan ve Akar'la günün anısına selfie çekindi. Seda Sayan nam-ı diğer Kadırgalı çekindiği selfie'leri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

TRT

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