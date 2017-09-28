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Seda Sayan'ın eski aşkı ile eniştesi kapıştı

Seda Sayan'ın eski aşkı ile eniştesi kapıştı.18384
  • Giriş : 28.09.2017 / 12:45:00

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın eski sevgilisi Erkan Çelik ile eniştesi birbirine girdi.

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Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın eski sevgilisi Erkan Çelik ile ablasının eşi Coşkun Yıldız birbirine girdi. İkili arasında çıkan 'orkestra' tartışması yüzünden tekme Tokat kavga ettikleri öğrenildi.

Erkan Çelik, yaşananların ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı.

Çelik 'Bu hayatta iki şeye tahammül etmem. Birincisi ekmekle oynayana, ikincisi namusa dil uzatana eyvallahım olmaz...' dedi.

Erkan Çelik show programını da kendi isteğiyle yayında kaldırdığını duyurdu.

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