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Sedat Peker'den 'Evet' mitingi!

Sedat Peker'den 'Evet' mitingi!.21509
  • Giriş : 06.02.2017 / 11:48:00

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker 'Evet' mitingi düzenledi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan Anayasa Değişikliği referandumu ile ilgili Sedat Peker'den hamle geldi. Peker düzenlediği mitingde başkanlık referandumunda 'Evet' diyeceğini söyledi.

Mitingin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan Peker, mitingde yaptığı konuşmada “Siyasetin kanser koalisyon hükümetleridir. Partili Cumhurbaşkanlığı koalisyon hükümetlerine son verecek tek bir yapı tek bir sistemdir” ifadelerini kullandı. Alparslan Türkeş'in Başkanlık sistemini savunduğunu ileri süren Peker, oyuna gelmeyeceklerini söyledi.

Peker sözlerine şöyle devam etti:
“Bu milletimizin son dönemecidir. Durdurulmaya çalışılan Türk milletinin şaha kalkışının son engelidir. Bu engeli yüce Allah'ın izniyle hep beraber aşacağız. Bozkurt Rabia birlikteliğini bu ülkede sağlayacağız.”

Sedat Peker 1 Kasım seçimleri öncesinde de Rize'de miting düzenlemiş, mitingdeki “Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları aktıkları zaman anlayacaklar” sözleri tepkilere neden olmuştu.

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