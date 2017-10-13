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Sedat Peker'e zorla getirilme kararı!

Sedat Peker'e zorla getirilme kararı!.21509
  • Giriş : 13.10.2017 / 13:09:00

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker ile ilgili çarpıcı bir karar alındı.

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Büyüyen Beşik

'Barış İçin Akademisyen İnisiyatifi üyeleri ile ilgili kişisel internet sitesinde yazısında 'tehdit' içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Peker hakkında karar verildi.

Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz  sanık Peker katılmadı. Duruşmada, müşteki akademisyenler ile avukatları hazır  bulundu.

Söz verilen müştekilerden Aynur Özuğurlu, Peker'den şikayetçi olduğunu  belirterek, kamuoyunda barış bildirisi olarak hazırlanan ve birçok akademisyen  tarafından imzalanan bildiriyi kendisinin de imzaladığını söyledi.

Müşteki Kuvvet İhsan Lordoğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu dile  getirdi.

Bazı müştekilerin avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, sanık Peker'in  avukatlarının müvekkillerinin şiddetli bel ve başağrısı şikayetiyle rapor  aldığını ve bu raporda da herhangi bir sağlık kuruluşunun ismine yer  verilmediğini söyledi.

Eyüboğlu, bu raporun usulüne uygun olmadığını savunarak, şunları  kaydetti:

"Biz mazerete gerekçe olarak sunulan raporun usulune uygun  düzenlenmediği kanaatindeyiz. Sedat Peker'in medyaya düşen haberlerden dün  İstanbul Adliyesi'nde yürütülmekte olan bir soruşturma nedeniyle hazır  bulunmuştur. Medyaya yansıyan haberlere rağmen sanık duruşmada hazır olmamıştır.  Sanık yargılamanın başından itibaren değişik sebeplere dayalı mazeret  bildiriminde bulunmuştur. Bu durum sanığın rızaen duruşmaya katılmayacağını  göstermektedir. Gerek bu celse sunulan mazeret olarak gösterilen raporun geçerli  olmaması gerekse de daha önceki celselere katılmaması nedeniyle sanık hakkında  yakalama emri çıkartılmasını talep ediyoruz."

Sedat Peker'in avukatı Turgay Özdoğan ise müvekkilinin duruşmadan  kaçtığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu kaydederek, "Müvekkilim daha önce  ameliyet geçirmiştir. Buna bağlı şikayetlerinin nüksetmesi nedeniyle yeniden  muayene olmuştur. Hakkında rapor düzenlenmiştir. Bu raporda hekimin sicil  numarası ve imzası mevcuttur. Geçerli bir rapordur. Bu raporun dikkate alınarak  mazeret talebimizin kabul edilmesini istiyoruz. Müştekilerin bir kısmı hakkında  terör propagandası yapmak suçundan davalar açılmıştır. Mahkemenizce resen  araştırma yetkisi gereğince ilgili dosyaların getirtilmesini talep ediyoruz. Bu  belgeler toplandıktan sonra savunmamızı yapacağız. Müvekkilimizi de gelecek celse  hazır edeceğiz."

Bunun üzerine yeniden söz alan müştekilerin avukatı İlkay Bahçetepe,  Peker'in getirtilmesini talep ettiği dava dosyasının bu mahkemeyle bir alakasının  olmadığını, bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, reddine  karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Peker'in avukatlarınca  müştekilerin terör propagandası yapmak suçundan yargılandıkları davanın  getirtilmesine ilişkin talebin dosyaya bir katkısı olmayacağı gerekçesiyle  reddine karar verdi.

Abdurrahman Akbıyık'ın sanık Peker'in toplumu kin, öfke ve nefret ile  insanları kışkırtan toplumsal barışı bozucu nitelikte tehdit içeren  açıklamalarının yer aldığı video dosyaları ile haber sitelerinden temin edildiği  belirtilen dilekçe sunduğunu kaydeden hakim, bu dilekçenin suç duyurusu  mahiyetinde olduğu gerekçesiyle gereğinin yapılması için Cumhuriyet Savcılığı'na  gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme hakimi, sanığın avukatlarınca sunulan rapora göre Peker'in 3  gün süreyle raporlu olduğunun anlaşıldığını belirterek, 16 Ekim tarihinden  itibaren uygulanmak üzere sanık hakkında günsüz zorla getirme emri düzenlenmesine  karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2016 yılı  Ocak ayı içinde çok sayıda akademisyenin imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'nin, PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele kapsamındaki  uygulamalara yönelik eleştiriler içeren, "Barış için akademisyenler bildirisi"  adlı bir bildiri yayınlandığı anlatılıyor.

Sanık Peker'in de kendisine ait internet sitesinde bu bildiriyi  eleştiren bir yazı yayınladığı aktarılan iddianamede, bazı kişi ve kuruluşların  yazının suç teşkil ettiği gerekçesiyle ihbarda bulunduğu, bazı akademisyenlerin  de Peker'den şikayetçi olduğu kaydediliyor.

İddianamede, Peker'in "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 1  yıl 4,5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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