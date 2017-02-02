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Sedat Peker hakim karşısına çıkacak

Sedat Peker hakim karşısına çıkacak.21509
  • Giriş : 02.02.2017 / 11:09:00

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Sedat Peker yarın hakim karşısına çıkacak.

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'Barış İçin Akademisyenler' bildirisinin yayımlanmasından sonra sert açıklamalar yapan Sedat Peker'in hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Peker, 'Sözde Aydınlar Çanlar İlk Sizin İçin Çalacak' başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Akademisyenleri tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Peker yarın saat 10:00'da İstanbul Anadolu Adliyesi 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada yargılanmaya başlanacak.

Sedat Peker hakkında hem Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli kurumlar, hem de imzacı akademisyenlerin yaptığı suç duyurusu sonucunda dava açılmıştı.

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