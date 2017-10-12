Sedat Peker ifade verdi!
Gazeteci Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz günlerde sarfettiği sözler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti. Altaylı'nın yaptığı suç duyurusu üzerine Sedat Peker şüpheli sıfatı ile ifade verdi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Peker'in savcılıkça ifadesi alındı.
Hakkında "tehdit" iddiasıyla soruşturma yürütülen Peker'in ifadesinde, suçlamaları reddettiği öğrenildi.
TRT
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