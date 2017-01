Sedef Avcı, Parents Ocak sayısında mutlu ailesini anlattı!

Anneliği hiç bitmeyen bir ilk aşk olarak yorumlayan Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can Kasabalı ile kurdukları mutlu aile tablosu hakkında bilinmeyenleri Parents Dergisi’ne anlattı. Avcı, oğlu ile birlikte Parents Türkiye için Saffet Vatansever’e poz verdi. Sedef Avcı’nın samimiyeti ve Can’ın enerjisi birleşince ortaya eğlenceli kareler çıktı.Biz onu ne kadar canlandırdığı naif karakterlerle bütünleştirsek de Sedef Avcı, Parents’a “Şu ana kadar canlandırdığım karakterler kadar naif olmadım hayatımda hiç. Benim de sivri köşelerim var. Zor görünür bu yönüm ama bilen bilir.” diyor. Avcı’ya, mutlu evliliğin sırrını sorduğumuzda “Bu soruyu hep soruyorlar tabi ama her evliliğin sırrı farklı herhalde. Çünkü her insan farklı, huyları farklı... Ama en önemli şey saygıyı güveni ve tabii ki sevgiyi kaybetmemek.” diyor. Çocuk evliliği güçlendirir sözlerini ise “Evet, çocuk evliliği güçlendiriyor ama eğer iyi yönetebilirsen... Eğer iyi yönetmezsen yok da edebilir. İnce dengeler bunlar... Öncelik tabii ki çocuk oluyor ama eşlerin birbirini de unutmaması bir birbirine destek olması yalnız bırakmaması lazım.” diye yorumluyor. İkinci çocuk var mı? Sorunlarına ise son noktayı koyuyor: “Şuan öyle bir düşüncemiz yok. Dünya çok acımasız olmaya başladı artık. Canı nasıl güvenli bir ortamda yetiştireceğiz diye kaygılarımız var artık. Koşullar çok zorlayıcı o yüzden pek düşünmüyoruz şu an.”“Hayata bakış açınız anne olduktan sonra değişti mi?” diye sorduğumuzda anne olduktan sonra önceliklerinin, amaçlarının, hayata bakışının, beklentilerinin değiştiğini ve artık ister istemez hayatlarının merkezinde Can olduğunu söylüyor. Çünkü onun mutluluğunun artık kendi mutlulukları olduğunu, tek isteklerinin mutlu bir çocuk yetiştirmek olduğunu gerisinin zaten olduğunu vurguluyor. “Ben kariyerimden besleniyorum, Can benden... Ben ne kadar mutlu olursam ona o kadar mutluluk verebiliyorum.” diyen Avcı, çalışan bir anne olmayı kendi tercih ettiğini belirtiyor. Ağır tempolu iş hayatının arasında oğlunu ihmal etmiyor, boş günlerini onunla dolu dolu geçiriyor. Artık Can’ın annesinin işini bildiğini ve o yüzden daha anlayışlı olduğunu söylüyor.“Çoğu kadın ayakkabı çanta görünce heyecanlanır hepsini almak ister ama ben de kitapları görünce kendimi kaybediyorum.” diyor. 3 yaşında olmasına rağmen küçük bir kütüphanesi oluşan Can için annesinin amacı, Can’a ilerde ilk kitabından başlayan kocaman bir kütüphane armağan etmek. Ayrıca ailecek basketi çok sevdiklerini ve beraber basket maçlarına gittiklerini anlatıyor. “Spor demek disiplin demek, düzenli planlı ve sağlıklı yaşamak demek. Umarız sever ve kendisi oynamak ister.” diyor. Ailedeki baba oğul ilişkisini sorduğumuzsa ise hiç tereddüt etmeden “Kıvanç mükemmel bir baba.” diyor. Ailede otoritenin baba olduğunu, baba ve oğlu ayrı bir dünyası olduğunu anlatıyor. Bir de hayvan sevgisinin üstünde duruyorlar. Kendisi de hayvan sevgisiyle büyüyen Avcı, oğlu için de bunu önemsiyor. Oscar adındaki sevimli köpekleri Can’ın ilk arkadaşı. “Can yeni doğduğunda uyandığını duymazsak Oscar gelir uyarırdı bizi.” diyerek özetliyor Oscar ile Can’ın arasındaki bağı.Sedef Avcı, hayranlarını güzel haberler vermeyi de ihmal etmiyor. “2017 yılı benim için güzel başlayacak.” derken ekranlarda onu sık sık göreceğimizi söylüyor. Avcı’yı Ocak ayında BKM ile çektiği “Son Destan” adlı mini bir dönem dizisinde göreceğiz. ANS’nin çektiği Çember adlı dizinin ilk bölümünde ikiz olan iki kardeşi canlandırdığı karakterlerle izleyici karşısına gelecek. Ve son heyecanı ise çekimleri yeni başlayan “Evlat Kokusu” dizisi. O da yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. O yüzden oldukça heyecanlı olduğu belirtiyor.