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Şehidin oğlu cezaevinden tahliye edildi!

Şehidin oğlu cezaevinden tahliye edildi!.19198
  • Giriş : 06.01.2017 / 18:32:00

İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan Musa Can'ın oğlu tahliye edildi.

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Adliye çalışanı olduğu belirtilen Musa Can'ın oğlu Emrah Can, 15 gündür cezaevinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu bulunuyordu.

Karaburun cezaevinde tutulan Can'ın babasının şehit haberinin gelmesinin ardından tahliye edildiği öğrenildi.

Mahkeme tarafından Emrah Can, "resen" tahliye edildi.

Cezaevinden tahliye edilen Emrah Can'ın eşinin hamile olduğu da öğrenildi.

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