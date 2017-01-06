Şehidin oğlu cezaevinden tahliye edildi!
Adliye çalışanı olduğu belirtilen Musa Can'ın oğlu Emrah Can, 15 gündür cezaevinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu bulunuyordu.
Karaburun cezaevinde tutulan Can'ın babasının şehit haberinin gelmesinin ardından tahliye edildiği öğrenildi.
Mahkeme tarafından Emrah Can, "resen" tahliye edildi.
Cezaevinden tahliye edilen Emrah Can'ın eşinin hamile olduğu da öğrenildi.
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