Şehidin tabutu yatağına kondu!
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK'lıların hain saldırısı sonrası şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın tabutu Ermenek'teki evinin yatağına kondu.
Helallik alınması için baba evine getirilen şehit Kızılca'nın tabutu, odasındaki yatağına konuldu. Şehidin acılı babası Mustafa Kızılca, cenaze töreninde oğlunun fotoğrafına bakarak 'Çok yakışıklısın oğlum' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sözlerin ardından şehidin tabutunun başında saygı duruşunda bulunan asker de gözyaşlarına boğuldu.
Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda bahriyeli olarak vatani görevini yapan Mehmet Kızılca, 'Jandarma Uzman Onbaşı' sınavını kazandı. Uzman Onbaşı olmadan önce turizm bölgelerindeki otellerde garsonluk yapan Kızılca, İzmir Foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı’nda yaklaşık 3 ay 'Teröristle Mücadele Harekâtı Kursu' aldıktan sonra 1 Ağustos 2017 tarihinde Silvan’da göreve başladı.
Kızılca, dün görev yaptığı Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığı’ndan izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde, Diyarbakır Caddesi üzerinde bir araçtaki teröristin silahlı saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede şehit düşen bekar Mehmet Kızılca'nın cenazesi dün 7’nci Kolordu Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla önce Konya’ya oradan da karayoluyla Ermenek İlçesi’ne götürülerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.
HÜRRİYET
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