Şehir düşünce ödüle doymuyor

Türkiye Yazarlar Birliği'nin “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerinin 2016'daki sahipleri belli oldu. TYB’nin 35 yıldır geleneksel olarak verdiği ödüllerde, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Şehir ve Düşünce Merkezi Yayınları, "Şehir Kitapları" kategorisinde ödüle layık görüldü.TYB Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Birliğimizin prensiplerine uygun olarak talip olanlara değil, birliğimizde oluşturulan heyetin takibi ve müzakereleri sonucunda ödüllendirilmesi yerinde görülenlere verilmesi esas kabul edilmiştir. Amacımız, edebiyata ve kitaba ilginin her geçen gün biraz daha azaldığı bir dünyada kitabı, sanatı ve tefekkürü öne çıkarmaktır. Ödüllendirmede, tam bir hakkaniyet ve liyakat esas alınmaktadır" dedi.Esenler Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Şehir Düşünce Merkezi, aynı isimle çıkardığı akademik dergi ile 2014 yılından bu yana şehre ait ideal düşüncelerin ortak aklı oluyor. Bugüne kadar 9 sayısı okuyucularla buluşan Şehir ve Düşünce, şehrin geçmişi ve geleceği arasında sağlam bir köprü kurulmasına katkı sağlıyor. Alanında uzman isimler, her sayıda şehre dair kalıcı çözümler üretmek için düşüncelerini kaleme alıyorlar.Şehir Düşünce Merkezi, “Kurumsal Yönetim ve Gelişim” kategorisinde, Marmara Belediyeler Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri”nde de birincilik ödülü almıştı.Kent alanında disiplinler arası diyaloğu ve bilgi alışverişini geliştirmek amacıyla düzenlenen II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi'nde de, Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi Projesi "İdeal Kent" ödülüne lâyık görülmüştü."Şehir ve Düşünce" dergisi, Türkiye Dergi Editörleri ve Yayıncıları Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen Türkiye Dergi Günleri’nde 2013 ve 2014 yılında üst üste iki kez "en iyi belediye dergisi" seçildi. Şehir ve Düşünce dergisi, 4 kıta, 20 ülkeden, 305 derginin yer aldığı 7. Uluslararası Dergi Fuarı'nda da tek belediye dergisi olarak yer aldı."Şehir ve Düşünce" dergisinin yanı sıra merkeze ait, şehre yönelik; "Ufkî Şehir", "Geleceğin Şehri", "Şehir Şiirleri Antolojisi", Şehir Üzerine Düşünceler", Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Kentsel Dönüşüm", "Kamusal Alan ve Toplum", "Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler'i Anlamak", "Modernite ve Mimari", "Teori ile Pratik Arasında Mekân", "Kentleşme ve Sosyal Politikalar", "Herkes İçin Dost Kentler" ile "Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik" adlarında 12 yayını daha bulunuyor. Akademik çalışmalarda ve tez yazımında da faydalanılan Şehir ve Düşünce Merkezi yayınları, bu alanda çalışma yapanlar için başvuru kaynağı niteliğinde.Ayrıca Şehir Düşünce Merkezi'nin yayınlarına dünyanın hemen her yerinden milyonlarca okuyucu, 30 bin üniversite ve kütüphane, dünyanın en büyük dijital kütüphanelerinden OverDrive, D&R ve Sayısal Grafik üzerinden ulaşabiliyor.