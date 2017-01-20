Şehir haya ile kurtulur

Giriş : 20.01.2017 / 12:12:00

İslâm medeniyetinde şehir kurucu ilkelerin vahdet ve haya olduğunu söyleyen Prof. Dr. Saadettin Ökten, "İnşa faaliyeti yaparken ilahi ahengi bozmamalıyız. Bu, isyan olur" diye konuştu.