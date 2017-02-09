Şehit asker için bir araya geldiler
Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Hareketi kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit olan Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun cenazesine iktidar ve muhalefet liderleri katıldı.
Suriye’nin El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Öğle Namazını müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca ile şehidin annesi Mürşide ve çok sayıda yakını katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Uslu, Başbakan Binali Yıldırım’ın Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine yılbaşı akşamı yaptığı ziyarette, Yıldırım ile aynı karavanadan yemek yemişti. Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun polis memuru olan babası Ali Uslu’nun da 25 yıl önce şehit düştüğü öğrenildi. Uslu’nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na gönderildi.
DİĞER HABERLER
Yıldırım-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde buluştu.
CHP'den Bahçeli-Yıldırım görüşmesine tepki
CHP'li Özel, MHP lideri Bahçeli-Binali Yıldırım görüşmesine tepki gösterdi.
Liderlerden 'referandum' görüşmesi
Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında referandum hakkında bir görüşm
Bakan: Özel kuvvetleri devreye sokmalıyız
Bakan Çavuşoğlu, Rakka operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Başbakan: Hayırla hayrı karıştırdı!
Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecine ilişkin muhalefete yüklendi.