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Şehit asker için bir araya geldiler

Şehit asker için bir araya geldiler.18789
  • Giriş : 09.02.2017 / 15:33:00

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP lideri Kılıçdaroğlu şehit askerin cenaze töreninde buluştu.

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Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı Fırat Kalkanı Hareketi  kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda şehit olan Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun cenazesine iktidar ve muhalefet liderleri katıldı.

Suriye’nin El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda DEAŞ’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Öğle Namazını müteakip kılınan cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca ile şehidin annesi Mürşide ve çok sayıda yakını katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Uslu, Başbakan Binali Yıldırım’ın Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine yılbaşı akşamı yaptığı ziyarette, Yıldırım ile aynı karavanadan yemek yemişti. Şehit Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun polis memuru olan babası Ali Uslu’nun da 25 yıl önce şehit düştüğü öğrenildi. Uslu’nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na gönderildi.

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