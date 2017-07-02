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Şehit askerlerin silahları 11 ay sonra bulundu

Şehit askerlerin silahları 11 ay sonra bulundu.26869
  • Giriş : 02.07.2017 / 16:13:00
  • Güncelleme : 02.07.2017 / 16:40:50

Geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da Ordu'da şehit edilen 3 askerimizin silahları bulundu.

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Mesudiye’ye bağlı Topçam Mahallesi Tertil mevkisinde operasyon yürüten 5 kişilik komando timine, ormanlık alandan sızan teröristler el bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hamdi Karagöz, Jandarma Komando Er Muhammed Ali Sarı ve Jandarma Komando Er Doğan Kaya’yı şehit ederek 2 askeri de yaralayan teröristler, askerlerin silahlarını alarak takviye birlikler gidene kadar ormanlık alana kaçıp izini kaybettirdi.

KANDİL’LE TELSİZ ŞİFRELERİ ÇÖZÜLDÜ

Olayın ardından 7 teröristin öldürüldüğü Ordu kırsalında düzenlenen arazi arama- tarama faaliyetlerinde ele geçirilen PKK’nın 5 sığınağında gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar büyük titizlikle inceledi. Elde edilen bulgular doğrultusunda iz takip köpeklerinin de katılımıyla Fatsa ve Mesudiye’deki jandarma komando timleri Mesudiye kırsalındaki ormanları didik didik aradı. Teröristlerin öldürülmeden önce Kandil ile yaptıkları telsiz görüşmelerinin şifrelerinin güvenlik birimleri tarafından çözülmesi, üzerlerinde çıkan bölgeye ait bir haritanın ele geçirilmesi, yürüyüş yolu olarak kullandıkları bütün geçiş güzergahlarının da tespit edilmesi silahların bulunmasında önemli rol oynadı.

SİLAHLARI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Dedektör yardımıyla bölgede operasyonlarını sürdüren komandolar, askerlerin şehit edildiği tepenin karşısında kalan 5 kilometre uzaktaki Ortaalan Yaylası ormanında, askerlerin kayıp silahını kaya parçasının altında toprağa gömülü olarak buldu. Şehit askerlere ait olduğu tespit edilen, brandaya sarılı Bixi makineli tüfek ve silah ile mühimmatlar topraktan çıkarılarak incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvara gönderildi. Bulunan silahların olduğu yerin teröristelerin geçiş güzergahları içinde yer aldığı ve vadi içinde dere yataklarını kullanarak hareket ettikleri belirlendi. 11 ay süren başarılı operasyonun ardından bölgedeki arazi arama ve tarama faaliyetlerinin de Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

ASKERLERİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Geçen yıl güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu 3 askeri şehit eden PKK’lı teröristlerden 7’si Gölköy ve Mesudiye-Sivas Koyulhisar sınır hattında çatışmada ölü olarak ele geçirildi. PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu’ndan olduğu belirlenen 12 teröristten biri çatışmada Erzincan kırsalında yaralı ele geçirilirken, 7 terörist Ordu kırsalında, 4 terörist de Giresun, Gümüşhane ve Erzincan kırsalında öldürüldü.

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