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Şehit cenazesine giderken kaza!

Şehit cenazesine giderken kaza!.29596
  • Giriş : 15.02.2017 / 09:45:00

Adana'dan Hatay'a şehit cenazesine giden Yunus timi kaza yaptı.

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Adana'dan Hatay'a şehit cenazesine giden Yunus timi kaza yaptı. Kazada 1 polis şehit olurken 1 polisin yaralandığı öğrenildi. Yaralı polis Fırat Ulaş, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Dün Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın cenaze konvoyuna katılmak için Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet yitirdi. Kaldırıma çarpıp yaklaşık 12 metre sürüklenen motosikleti kullanan polis Gökhan Varuş ile arkasında oturan polis Fırat Ulaş yaralandı.

Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerden Gökhan Varuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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