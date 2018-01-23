Zeytin Dalı operasyonu şehidinin vasiyeti
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti ortaya çıktı. Şehidin Telafer'deki çocuklar için anaokulu, kreş ve kültür merkezi yaptırmak istediği ortaya çıktı.
Kilis’in Gülbaba köyünün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada 30 yaşındaki Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit düştü. Özalkan’ın acı haberi Ankara’nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi’ndeki babasının evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Selahattin ve anne Hatice Özalkan gözyaşlarına boğuldu. Şehit Özalkan’ın evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Sincan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Özalkan’ın cenazesi bugün öğleleyin Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şehidin 2 yıllık evli olduğu ve Ayşe Gökçen adında 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.
Şehit Musa Özalkan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Şehit Özalkan’ın, Twitter hesabından vatan için şehit olmanın önemine vurgu yaparak, "Biz aşkı, vatan için canını verenlerden öğrendik" yazdığı görüldü. Ayrıca Özalkan’ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Özalkan’ın sosyal medyada da yayımlanan vasiyeti şu şekilde:
"Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun."
AĞABEYİ: KOŞARAK ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇMEYE GİTTİ
Şehit düşen Özalkan'ın, Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'ndeki babaevine, şehadet haberinin ardından Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Hatice ve babası Selahattin Özalkan ile diğer aile üyeleri, taziyeleri kabul etti. Sincan Belediyesince evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan, kardeşinin 2008'den bu yana astsubay olarak görev yaptığını belirtti. Şehidin 2015'e kadar Bolu Dağı Komando Tugayında görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, "Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı" dedi.
TRT
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