Şehit kaymakam Safitürk unutulmuyor

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına düzenlenen halı saha organizasyonun kazananının da yine Türkiye olduğunu söyleyen AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs ” Her iki takımda çekişmeli bir o kadar da birlik ve beraberlik anlamında güzel bir oyun sergiledi. Bu organizasyon çok önemliydi. Şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk adına düzenlenen bir turnuvaydı. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz turnuvada gelecek yıllarda ise geleneksel hale getirmeyi düşündük. Kaymakamımızın unutulmaması adına bu organizasyon inşallah devamı gelecektir. 15 Temmuz tarihinden bugüne kadar görüyoruz,şahit oluyoruz ki verilen mücadele sıradan bir mücadele değil.Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle millet olarak istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz.Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğin gelişmesi adına yapılan organizasyonlardır. Ben organizasyonda emeği geçen başta Gençlik Kollarımız ve Üniversite Birimi ( ÜNİAK) olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı da bu soğuk havada gelen ve buraya teşrif eden taraftarlarımıza, hemşerilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Burada aslında kazanan Türkiye oldu sadece mücadele eden iki takımdan biri kazanmadı. Barış,kardeşlik ve dostluk kazandı.Buradan bir kez daha verdiğimiz mesaj şudur ki, bu ülkeyi bölemeyecekler, bu ülkeyi parçalamayacaklar ve başaramayacaklar!! “ diye konuştu.Bu gibi organizasyonların kardeşliğin ve dostluğu pekiştirdiğini ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ise ” Ben her iki takımımızı tebrik ediyorum, hayatımda bu sahadaki en güzel ve bir o kadar anlamlı olan bu mücadeleyi izlediğimi ifade etmeliyim. Güzel bir mücadele oldu ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Burada kazanan dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliktir. Kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ’ın davasını taşıyan ve birer nefer olan gençlerimizin davasıdır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen ÜNİAK birimimizin kaynaşmayı sağlamak üzere rahmetli şehit kaymakamımız hemşerimiz Muhammet Fatih Safitürk kardeşimiz adına düzenlenen bu müsabakada UNIAK birim başkanı İsmail Türkmen’e ve Gençlik Kolları Başkanı İsmail Kıyıcı’ya emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu gibi karşılaşmaların devamını diliyorum “ dedi.Ay Yıldız Spor ve Cankurtaran 2023 arasında gerçekleştirilen final maçını,Cankurtaran 2023 takımı penaltı atışları sonucu 5-4 kazanmayı başardı.Kupa ve Madalya töreninin ardından her iki takım oyuncularıyla toplu fotoğraf çekimi yapıldı.