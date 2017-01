Şehit polisin başından ayrılmıyor

İzmir'de adliyeye düzenlenen hain saldırıda teröristlerle çatışmaya girerek şehit olan Fethi Sekin'in her gün beslediği köpek, şehidin mezarının dibinden ayrılmıyor.Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazan Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:"Şehit olan polisimizin her gün bakıp beslediği köpek yağmur altında onun şehit olduğu yerde bekliyor! Şu an itibari ile olay yeri. Doğruluğunu teyid ettikten sonra paylaşıyorum."