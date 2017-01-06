Facebook Twitter Rss

Şehit polisin başından ayrılmıyor

Şehit polisin başından ayrılmıyor.25387
  • Giriş : 06.01.2017 / 18:47:00

Şehit polis Fethi Sekin'in her gün beslediği köpek, mezarı başından ayrılmıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İzmir'de adliyeye düzenlenen hain saldırıda teröristlerle çatışmaya girerek şehit olan Fethi Sekin'in her gün beslediği köpek, şehidin mezarının dibinden ayrılmıyor.

Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazıları yazan Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

"Şehit olan polisimizin her gün bakıp beslediği köpek yağmur altında onun şehit olduğu yerde bekliyor! Şu an itibari ile olay yeri. Doğruluğunu teyid ettikten sonra paylaşıyorum."

Şehidin oğlu cezaevinden tahliye edildi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şehidin oğlu cezaevinden tahliye edildi!

Şehidin oğlu cezaevinden tahliye edildi!

İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan Musa Can'ın oğlu tahliye edildi.

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyen askerlerden ikisinin şehit olduğu öğrenildi.

 

Diyanet Başkanı'ndan Hac kontenjanı müjdesi

Diyanet Başkanı'ndan Hac kontenjanı müjdesi

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, vatandaşa müjdeli haberler geldi.

8 ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltında

8 ilde FETÖ operasyonu: 20 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon başlatıldı.

 

İzmir'de şehitler için tören düzenleniyor

İzmir'de şehitler için tören düzenleniyor

İzmir'de yapılan hain saldırı sonrası bugün adliyede tören düzenleniyor.

Şehit polis memurunun ailesi için kampanya

Şehit polis memurunun ailesi için kampanya

Dün İzmir'de gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Fethi Sekin için kampanya başlatıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya