Şehit Savcı Kiraz'ın iddianamesi kabul edildi
Terör örgütü DHKP-C tarafından rehin alınarak şehit edilenCumhuriyet Savcısı Selim Kiraz hakkındaki iddianame kabul edildi.
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