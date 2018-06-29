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Şehit Savcı Kiraz'ın iddianamesi kabul edildi

Şehit Savcı Kiraz'ın iddianamesi kabul edildi.15707
  • Giriş : 29.06.2018 / 17:08:00

Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz'ın iddianamesi kabul edildi.

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Terör örgütü DHKP-C tarafından rehin alınarak şehit edilenCumhuriyet Savcısı Selim Kiraz hakkındaki iddianame kabul edildi.

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