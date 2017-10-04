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Şehit savcı soruşturmasında gelişme!

Şehit savcı soruşturmasında gelişme!.15707
  • Giriş : 04.10.2017 / 16:48:00

Makamında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili soruşturmada gelişme kaydedildi.

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Makamındayken odasına giren 2 DHKP-C'li terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili soruşturmada 2 şüpheli tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştiren DHKP-C terör örgütü mensubu Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol'a silah temin eden M.K ile iki teröristi evide barındıran C.Ö isimli şüphelilerin İstanbul Tem Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesine sevk edilen iki şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcılarca sorgulandı. Savcı katleden iki teröriste yardım ettikleri iddia edilen iki şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından üç ayrı suç kapsamında tutuklamaya sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilecek.

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