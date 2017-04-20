Şehit yakını Kılıçdaroğlu'na sarıldı!
Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 46 yaşındaki emekli Albay Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun oğlu, tören sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı.
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankırı Valisi Mesut Köse, AK Parti Çankırı Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şehidin eşi Gülşen Karsavuranoğlu, üniversite öğrencisi çocuklarıBarış, 20 yaşındaki Onur, şehidinannesi Gülhanim, kardeşleri Bülent, Coşkun ve Alican, kayınpederi Akman Caferoğlu, pilot arkadaşları, çok sayıda özel harekat polisi ile vatandaşlar katıldı.
KILIÇDAROĞLU’NA SARILDI
Cenaze namazı köydeki camide kılınırken,Şehit pilot Karsavuranoğlu’nun yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit babasının asker şapkasını takan oğlu Barış Karsavuranoğlu, ayakta durmakta güçlük çekerken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na taziye dileği sırasında uzun süre sarılarak, "Babam sizi çok severdi" diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin kayınpederi Akman Caferoğlu, cenaze törenine katılanlara teşekkür ederek, damadının bir kahraman olduğunu, çok can kurtardığını, herkesin damadıyla birlikte tüm şehitlere dua etmesini istedi. Şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu’nun babası Murat Karsavuranoğlu’nun 15 yıl önce vefat ettiği belirtildi.
"BENİM BABAM KAHRAMANDI"
Şehidin oğlu Barış Karsavuranoğlu, babasının bir kahraman olduğunu belirterek, "Benim babam polis oldu, benim babam jandarma oldu, benim babam karacı oldu, benim babam havacı oldu. Ayağı yere basamadan öldü benim babam. Benim babam ölmedi, şehit oldu. Benim babam bir kahramandı. Son kez sizden tek ricam benim babamı alkışlayın, herkes babamı alkışlasın" diye konuştu.
Cenaze töreninde bulunanlar Barış Karsavuranoğlu’nun isteğini yerine getirerek alkış tuttu. Amcası Alican Karsavuranoğluile birlikte asker selamı veren Barış Karsavuranoğlu, tören mangası ile birlikte babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz vererek mezarlığa kadar eşlik etti. Şehidin cenazesi Karahacı Köyü mezarlığında toprağa verildi.
15 TEMMUZ SONRASI EMNİYETTE SÖZLEŞMELİ BAŞLADI
Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Batıkent’te semtinde oturan şehit Pilot Albay Dilaver Karsavuranoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli oldu. Karsavuranoğlu, darbe sonrası sözleşmeli olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nde pilot olarak göreve başladı.
Yakınları, referandum dolayısıyla son günlerde yoğun bir çalışma temposuyla Elazığ, Batman, Tunceli’de görevde kaldığı için Ankara’daki ailesinin yanına bir süredir gelemediğini söyledi.
HÜRRİYET
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